Рояль, саксофон, ударные в одном составе услышат вологжане

Фото: областная филармония.

Рояль, саксофон, ударные в одном составе встречаются редко. Но Игорь и Полина Ямпольские добавили к этому миксу степ и вокал, таким образом сделали свой квартет «New Orleans Dreamers / Мечтатели Нового Орлеана» уникальным.

Игорь Ямпольский — имя, хорошо знакомое джазовым меломанам. С ранних лет он занимался барабанами и трубой, а к пяти годам уже выступал в составе джазового оркестра Олега Лундстрема, в 8 лет стал стипендиатом фонда Владимира Спивакова, в 19 его приняли барабанщиком в биг бенд Георгия Гараняна. Параллельно Игорь учится степу, с невероятной скоростью осваивает сложную технику этого звукового танца.

Несколько лет назад Игорь Ямпольский собрал свою джазовую команду «New Orleans Dreamers», которая играет музыку карнавалов Нового Орлеана — тот самый джаз начала прошлого века, азарт и бешеная энергия которого в итоге захватили весь земной шар.

А вместе с супругой Полиной Ямпольский создал семейный творческий союз, который существует на стыке музыки и танца: Полина управляет хореографией, а Игорь царит в мире ритмов.

Полина Ямпольская — мастер степа и джазовый хореограф международного уровня. Она играет на афро кубинской и афро бразильской перкуссии, выступает как танцовщица, актриса, певица.

Семейный тандем вместе с пианистом Григорием Ивановым и саксофонистом Павлом Скорняковым Вологда увидит 30 июля на сцене Филармонического дворика.

«Будет весело, познавательно! И, конечно же, потанцуем! Степ, степ и ещё раз степ! Биение ударных, бархатные ноты саксофона, рояль вместе с чёткими ударами степа рождают невероятной притягательности музыкальный рисунок», — говорят музыканты.

Зрители в Филармоническом дворике станут свидетелями диалога движения и ритма, где музыка не просто звучит, а танцует, а танец не просто движется, а звучит.

Начало концерта в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.