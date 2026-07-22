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НовостиОбщество22 июля 2026 12:48

На Вологодчине вынесли приговор директору, загубившему 688 деревьев

Он оштрафован
Источник:kp.ru

Вашкинский районный суд огласил приговор 43-летнему директору местного молочного предприятия. Он признан виновным в уничтожении лесных насаждений с причинением крупного ущёрба (часть 4 статьи 261 Уголовного кодекса РФ).

В 2022 году руководитель решил сэкономить на утилизации отходов. По его указаниям в сливной колодец цеха по производству сыра была вмонтирована пластиковая труба, которая выводила стоки в лес.

Жидкие отходы затопили почти гектар земли, на котором погибли 688 деревьев разных пород. Ущерб оценили в размере более 867 тысяч рублей.

На суде мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и возместил нанесённый ущерб. Вашкинский районный суд учёл эти обстоятельства, а также наличие у подсудимого малолетних детей, поэтому назначил наказание в виде штрафа на сумму 400 тысяч рублей.