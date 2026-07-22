Вологодских спасателей отвлекают ложными вызовами обсохшие и накачанные

Спасатели дважды за неделю получили ложные вызовы. Они зря выезжали - на спасение якобы тонущих людей.

Так, 20 июля в дежурную часть поступило сообщение о рыбаках, терпящих бедствие. Говорилось, что а озере Кубенском перевернулась лодка с тремя мужчинами. Когда спасатели прибыли на место, то увидели «отдыхающих», у которых просто закончилось топливо. Они притворились тонущими, чтобы работники экстренной службы помогли им попасть на берег.

21 июля стало известно о том, что в озеро Белое унесло мужчину на лодке. Специалисты отрядов из Липина Бора и Белозерска нашли «тонущего» спящим на пляже. Он был крепко пьян.

Пока халявщики отвлекают специалистов, может случиться реальная беда.