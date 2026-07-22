Компания уклонилась от заключения договора и попала в реестр недобросовестных поставщиков

Вологодское УФАС включило сведения об ООО «Стандарт» в реестр недобросовестных поставщиков: компания уклонилась от заключения договора Ранее был проведен аукцион, в итоге договор на оказание услуг по комплексной уборке зданий, помещений, прилегающей территории должен был быть заключен с МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал».

Но ООО «Стандарт» в последний день, отведенный для заключения сообщила заказчику об отсутствии технической возможности авторизоваться в личном кабинете электронной площадки и подписать договор электронной подписью.

При этом компания приложила два экземпляра проекта договора для подписания в бумажной форме.

Однако Вологодское УФАС выявило, что сбоев в работе электронной торговой площадки в период, когда ООО «Стандарт» должно было подписать договор, не было. В этот же период компания успешно просматривала списки процедур на этой торговой площадке. Согласно закону, аукцион проводился на электронной площадке АО «Единая электронная торговая площадка». Подписание договора происходит исключительно в электронной форме с использованием ЭЦП. В итогк Вологодское УФАС России признало действия ООО «Стандарт», выразившиеся в уклонении от заключения договора с заказчиком, недобросовестными и включило информацию о компании в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.