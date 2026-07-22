В Вологде откроют памятник космонавтам Юрию Гагарину и Павлу Беляеву

Фото: пресс-служба администрации Вологды.

25 июля в областной столице в 11 часов утра у стадиона «Динамо» состоится торжественное открытие памятника космонавтам Юрию Гагарину и Павлу Беляеву.

Как сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, в рамках церемонии «Ночные Волки» установят рядом капсулу в виде ракеты с землей из Звездного городка, собранной дочерью вологодского летчика-космонавта Павла Беляева.

Вечерняя программа продолжится на Кремлевской площади: в 20.00 у памятника Ивану Грозному пройдет показ эпизода программы «Вальс Победы» при участии ветеранов СВО из Вологодской области. Завершится день в кинотеатре «Ленком», где в 21:00 состоится показ фильма «Русский Реактор» от автора и режиссера Александра Залдастанова (Хирурга), снятого по мотивам одноименного байк-шоу.