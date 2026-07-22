Прокурор Вологодской области проверил межобластную больницу для осужденных

Прокурор Вологодской области Андрей Тимошичев проверил межобластную больницу для осужденных № 10. Вместе с сотрудниками прокуратуры он оценил, как в учреждении соблюдают права находящихся под стражей и осужденных, оказывают медицинскую помощь и обеспечивают условия содержания.

Представители прокуратуры вместе с руководством регионального УФСИН и администрацией больницы осмотрели территорию учреждения. Они побывали в лечебных палатах и медицинских кабинетах, проверили пищеблок, помещения штрафного изолятора и жилую зону отряда хозяйственного обслуживания.

Во время визита сотрудники прокуратуры поговорили с медиками и осужденными.

Кроме того, Андрей Тимошичев провел личный прием осужденных - обратились два человека.