Дмитрий Долбилов попрощался с жителями Белозерского округа

Дмитрий Долбилов сообщил на своей странице ВКонтакте об уходе с поста главы округа, пост он занимал с ноября прошлого года, ранее он еще некоторое время временно исполнял обязанности.

«За этот год я проникся большим уважением к белозерской земле и жителям Белозерья. Желаю летописному краю процветания, экономического благополучия и реализации всех намеченных планов, а всем его жителям - здоровья и благополучия», - говорится в сообщении .

Ранее сообщалось, что 21 июля депутаты Вытегорского округа приняли отставку главы Юрия Жаворонкова. Его прочат на аналогичную должность в Белозерский округ. А на хозяйстве в Вытегорье остался опытный ( Вологодский округ, Великоустюгский округ) управленец Игорь Быков.