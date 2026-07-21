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НовостиПроисшествия21 июля 2026 18:04

36-летний водитель сбил двух девочек на электровелосипеде

Подростки ехали по велодорожке
Источник:kp.ru
Фото: Госавтоинспекция.

Фото: Госавтоинспекция.

В Череповце иномарка сбила двух девочек на электровелосипеде. ЧП случилось 21 июля, в 9:12 у дома № 53 на Октябрьском проспекте.

По предварительной информации, за рулем BMW находился 36-летний водитель.

Он выезжал с дворовой территории. На электровелосипеде под управлением 15-летней девочки находилась 13-летняя пассажирка. Велосипед пересекал проезжую часть по линии велосипедной дорожки.

В ДТП два человека получили травмы - водитель электровелосипеда и ее 13-летняя пассажирка. Бригада скорой помощи доставила пострадавших в больницу, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.