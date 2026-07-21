В опрокинувшемся внедорожнике травмы получил ребенок

Автомобиль получил явные повреждения.

Днем 20 июля на 79 километре автодороги Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово в Тотемском округе произошла авария.

По предварительным данным, 44-летняя водитель автомобиля «Range Rover» наехала на камень, не справилась с управлением и слетела с дороги в кювет. Там машина опрокинулась на крышу. В салоне находился сын владелицы иномарки – мальчик 2013 года рождения, он получил травмы.

На место выезжала бригада скорой помощи, ребенок был доставлен в Тотемскую Центральную районную больницу, сообщает областное Управление Госавтоинспекции.