На Вологодчине катер спасателей будет носить имя Андрея Голубева

Фото: Георгий Филимонов, ВК

Спасательный катер в Усть-Кубинском округе теперь носит имя кавалера ордена Мужества Андрея Голубева.

Офицер спецназа ФСБ, командир разведывательной роты 347-го полка погиб в ходе специальной военной операции. В январе 2023 года при выполнении боевого задания разведгруппа попала под мощный артиллерийский обстрел. Вместе с командиром погибли пятеро вологжан-разведчиков.

На торжественную церемонию в село Устье приехал отец бойца Сергей Голубев. Он известный в области человек, офицер, ныне заместитель председателя комиссии по духовно-нравственному воспитанию и информационной политике Общественной палаты Вологодской области.

Он поблагодарил жителей округа за сохранение памяти о сыне, верность традициям и поддержку военнослужащих.