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НовостиОбщество21 июля 2026 12:26

"Ночные волки" подарят Ферапонтову бронзовую скульптуру основателя монастыря

Источник:kp.ru

Участники мотоклуба «Ночные волки» планируют приехать в Вологодскую область 25 июля. Они намерены подарить бронзовую скульптуру Ферапонтову. Напомним, байкеры прибудут в село в рамках мотопробега, приуроченного ко Дню Крещения Руси.

Президент мотоклуба Александр Залдастанов (Хирург) рассказал, что подарок имеет символическое и духовное значение. Автором работы стал клубный скульптор Олег, также состоящий в «Ночных волках».

Скульптура представляет собой бронзовую статую преподобного Ферапонта, где святой изображён с моделью храма в руках.