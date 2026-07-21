"Ночные волки" подарят Ферапонтову бронзовую скульптуру основателя монастыря

Участники мотоклуба «Ночные волки» планируют приехать в Вологодскую область 25 июля. Они намерены подарить бронзовую скульптуру Ферапонтову. Напомним, байкеры прибудут в село в рамках мотопробега, приуроченного ко Дню Крещения Руси.

Президент мотоклуба Александр Залдастанов (Хирург) рассказал, что подарок имеет символическое и духовное значение. Автором работы стал клубный скульптор Олег, также состоящий в «Ночных волках».

Скульптура представляет собой бронзовую статую преподобного Ферапонта, где святой изображён с моделью храма в руках.