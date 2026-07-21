Журналист Александр Марюков будет похоронен в Вологде на Козицинском кладбище

Фото: страница Александра Марюкова, ВК.

Родные журналиста Александра Марюкова опубликовали информацию о месте и времени прощания. Он будет похоронен в Вологде.

"Прощание состоится в среду, 22 июля, в 10 часов, в траурном зале на Советском проспекте, 53. Похороны пройдут на Козицинском кладбище", - сообщили родные.

Александру Марюкову был 71 год. Большую часть жизни он проработал в газетах - сначала в "Вологодском подшипнике", а потом в "Красном Севере". Интеллектуал, любил спорт и культуру, хороший семьянин, заботливый дедушка.

Знавшие Александра Ивановича отзываются о нем как исключительно добром и светлом человеке.

Выражаем соболезнование родным и близким.