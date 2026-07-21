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НовостиПроисшествия21 июля 2026 10:49

В Белозерске подожгли жилой дом с детьми

Жильцы 9 квартир остались без крова над головой
Источник:kp.ru
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В Белозерске сгорел двухэтажный 9-квартирный жилой дом. Происшествие случилось около десяти часов вечера на улице Свердлова. По всей видимости, его подожгли. По неофициальным данным, поджигательница задержана.

«Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Огонь уничтожил кровлю дома, чердачное и межэтажное перекрытия, повредил внутреннюю и наружную отделки строения по всей площади. Эвакуировались пятеро взрослых и двое детей. К счастью, никто не пострадал», - рассказали в региональном управлении МЧС.