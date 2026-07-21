В крупнейших муниципалитетах Вологодчины опять будут новые руководители

В крупнейших округах Вологодчины грядут новые назначения. Уволился глава Вытегорского округа, Юрий Жаворонков занимал этот пост около трех месяцев.

Заявление об отставке поддержали депутаты Представительного Собрания 21 июля.

«За время работы в Вытегорском округе, несмотря на то, что это был совсем недолгий период, я смог оценить высокий уровень профессионализма, ответственности и трудолюбия команды администрации округа, территориальных управлений и депутатов. Я увидел искреннюю заботу и любовь к родной земле со стороны старост и жителей. Благодарю всех за поддержку, помощь, доверие и совместную работу», - попрощался Юрий Жаворонков.

По всей вероятности, теперь он займет пост главы Белозерского округа. "Карьерная история чиновника уникальна тем, что он дважды становился главой Вытегорского округа, в общей сложности на период чуть более полугода. Второй раз в этой должности находился с начала мая текущего года", - пишет портал Город Во.

Также Жаворонков занимал руководящие посты в Вологодском округе и правительстве Вологодской области.

Главой Вытегорского округа может стать Игорь Быков, который несколько месяцев назад прибыл из Великоустюгского округа и является заместителем главы.