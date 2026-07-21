В Белозерске сгорел двухэтажный жилой дом

Фото: МЧС.

В Белозерске сгорел двухэтажный деревянный жилой дом. Как сообщает Анатолий Столяров в соцсетях, "Самое страшное в такой ситуации, это отсутствие какой-либо информации от местной администрации, в том числе и главы округа. Сейчас уже доподлинно известно, что был совершен поджог некой гражданкой, которая ранее совершила в городе несколько поджогов. Поджигательница задержана и дает признательные показания. Теперь ее точно ждет длительная изоляция от общества в какой-нибудь психиатрической лечебнице. Для некоторых жильцов горящего дома спасением был прыжок из окна второго этажа..."

Социальные сети главы муниципалитета молчат - с большой долей вероятности в округ придет новый глава.