В Великом Устюге полиция просит помочь в установлении личности

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В Череповце пытаются определить, кому принадлежат останки. Мужчина утонул около шести лет назад. Останки обнаружили в Северной Двине в районе затона судоремонтного завода в конце июля 2021 года, но к тому моменту останки пролежали в воде не меньше года. Примерно мужчине было от 40 до 49 лет, он был среднего роста - 166 - 171 сантиметра.

Утонувший был одет в спортивные черные брюки с тремя белыми полосками по бокам и черные полушерстяные брюки.

Сотрудники ОМВД России «Великоустюгский» продолжают работу по установлению личности.

Причины и обстоятельства гибели выясняются. Всех, кто может знать человека или опознать его вещи, просят обратиться в полицию или ПСО «УСТЮГ-СПАС».