Водопроводная башня в Вологде будет гостиницей

Фото: Сергей Жестнянников, ВКонтакте.

Водонапорная башня на улице Сергея Орлова в Вологде в сумерки теперь выглядит по-новому. Она приобрела архитектурную подсветку.

Объект построен в 1898 году и долгое время использовался по назначению. Располагается в историческом центре Вологды, имеет высоту 32 метра.

Появилась новая информация: благодаря новому собственнику здание приведут в порядок, и здесь откроется гостиница. Инвестор планирует оборудовать 8 номеров для размещения гостей.

В этом году завершить все работы по инженерным сетям и крыше здания, а в следующем приступить к внешней отделке и ремонту внутри башни. Открытие гостиницы запланировано на 2028 год, сообщил глава города Сергей Жестянников.