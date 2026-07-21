На Вологодчину едут "Ночные волки"

-

В Вологодскую область съедутся байкеры. С 24 по 26 июля регион примет Всероссийский мотопробег, приуроченный к Дню Крещения Руси.

Более 200 мотоциклистов со всей России проедут около 600 километров по маршруту «Москва — Вологда — Кириллов — Ферапонтово».

Как сообщил вологодский губернатор Георгий Филимонов, основная программа развернётся 25 июля в Кириллове. На берегу Сиверского озера с 10:00 до 22:00 пройдёт Всероссийский мотофестиваль и Кубок губернатора Вологодской области по водно-моторному спорту в классе «аквабайк».

Маршрут проходит через места, связанные с житием преподобных Кирилла и Ферапонта, основавших Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри. В пробеге примут участие представители клуба «Ночные Волки» во главе с Александром Залдастановым (Хирургом).

В программе фестиваля: открытие в 16:00, уникальное шоу с мотошаром «Мы вращаем землю», водно-моторное и водно-пиротехническое шоу, концерты, выступления диджеев, ярмарка, мастер-классы и интерактивы. Украшением праздника станет авто-мотовыставка «Культура моторов» с редкой и ретротехникой