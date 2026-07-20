Вологодские павильоны и киоски приведут к единому стилю

Фото: Правительство Вологодской области.

По поручению губернатора на Вологодчине продолжается системная работа по обновлению внешнего облика нестационарной торговли. Предприниматели приводят павильоны, киоски, ярмарочные домики и фудтраки к единому стилю согласно утвержденному для региона дизайн-коду. На сегодняшний день обновлены уже 164 торговые точки.

В оформлении используются цвета и мотивы, отсылающие к северной природе, традиционным ремёслам и региональной символике. По словам властей, бизнесу не навязывают жёсткие рамки, а помогают вписаться в облик города — разработаны методички и дизайн-буклеты, согласование проходит в упрощённом порядке. За соблюдение правил предприниматели получают преференции, включая приоритетное право на продление договора аренды.

«Наша задача — не ограничить бизнес, а помочь ему стать частью единого городского пространства, где каждая деталь работает на привлекательность территории. Современный город — это не только архитектура, но и среда, в которой удобно жить, гулять и вести дело», — пояснили в областном Минэкономразвития.