В реке Вологде нашли тело мужчины

В воскресенье в реке Вологде у садоводческого товарищества «Лесозаготовитель» обнаружили тело мужчины. Полицейские извлекли его из воды, личность погибшего устанавливается. Обстоятельства трагедии выясняются.

По данным областного МЧС, с начала года на водоёмах региона утонули 22 человека, из них 14 — с наступлением лета. Семь погибли во время купания, двое — на рыбалке, ещё по пяти случаям обстоятельства уточняются.

Спасатели напоминают: купаться можно только в оборудованных местах, нельзя заходить в воду пьяным, оставлять детей без присмотра, нырять в незнакомых водоёмах и пользоваться самодельными плавсредствами.