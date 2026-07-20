В Вологде скончался журналист Александр Марюков

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В Вологде 19 июля скончался журналист Александр Марюков.

Об этом на его страничке написали его дети: "Папа умер сегодня. Я знаю, многим будет важно об этом узнать, и вспомнить его хорошим словом! О времени и месте прощания напишу здесь, позже, когда будет известно".

Александру Ивановичу был 71 год. Он закончил Вологодский педагогический институт, работал в школе. Но затем связал свою жизнь с журналистикой. Работал в газете "Вологодский подшипник", а затем более 30 лет посвятил газете «Красный Север», был ответственным секретарем, в последнее время работал редактором выпуска «Деловой вестник» и редактировал выпуск «Голос ветерана».

Александр Иванович - отличный семьянин, настоящий друг, веселый и деятельный товарищ, человек, беззаветно любивший культуру и спорт. Его страничка ВКонтакте заполнена фотографиями, где он всегда в движении, всегда с людьми. Таким он и останется в нашей памяти.

Выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким Александра Ивановича. О дате и месте прощания сообщим дополнительно.