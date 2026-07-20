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НовостиОбщество20 июля 2026 9:10

В Вологде пропал Артем Аронов

Источник:kp.ru
Ориентировку распространяют волонтеры.

Ориентировку распространяют волонтеры.

В Вологде пропал мужчина. Его ищут с 17 июля.

45-летний Артëм Аронов ушел утром 17 июля из дома на улице Ильюшина, 17. С тех пор родные его не видели. Он может быть дезориентирован. К поискам подключились родственники, полиция. Волонтеры ПСО «Ты не один» распространяют его приметы: мужчина ростом около 175 сантиметров, может быть одет в чёрную толстовку с капюшоном, голубые джинсы, серые кроссовки, серую бейсболку. С собой взял тёмный рюкзак с бордовыми вставками.

Всем, кто имеет какую-либо информацию, просьба позвонить волонтерам или в полицию.