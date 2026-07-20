В Монголию отправилось мороженое из Вологды

Вологодское мороженое отправилось в Монголию. Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали экспорт 13,5 тонны холодного лакомства.

Они проверили на соответствие мороженого ветеринарным требованиям страны-импортера партия и выдали ветеринарный сертификат.

Самыми популярными в этой партии стали пломбир в вафлях (5,5 т) и сливочное мороженое с карамелью и арахисом в шоколадной глазури (1,6 т), сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Всего с начала 2026 года из области экспортировано 109 тонн мороженого.