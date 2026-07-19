В Вологде в парке Ветеранов собирают 40-метровое колесо обозрения

Фото со страницы Сергея Жестянникова

В Вологде вышли на финишную прямую работы по сборке нового колеса обозрения. Как сообщил глава областной столицы Сергей Жестянников, строительство идёт по графику. Под аттракцион уже подвели мощное основание: вырыли котлован глубиной 2,7 метра, уложили геотекстиль, послойно отсыпали и утрамбовали песок, а поверх смонтировали 16 бетонных плит с опорными конструкциями.

Градоначальник отметил, что аттракцион создаст новую точку притяжения для горожан и гостей города. Колесо будет 40 метров в высоту, с 20 закрытыми всесезонными кабинками, рассчитанными на 120 человек. Аттракцион появится на историческом месте — там, где колесо стояло раньше.

Кабинки оснастят отоплением и кондиционерами, а в тёмное время аттракцион будет светиться иллюминацией. Проект реализуется полностью на средства частного инвестора. Запуск намечен на начало августа. С высоты колеса вологжане и туристы смогут любоваться панорамой города круглый год.