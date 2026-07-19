Водонапорную башню в центре Вологды превратят в гостиницу

Фото со страницы Сергея Жестянникова

Памятник промышленной архитектуры конца XIX века на улице Сергея Орлова в Вологде получил архитектурную подсветку и готовится к масштабной реставрации. У башни появился новый собственник, который намерен превратить историческое здание в комфортабельный гостиничный комплекс.

«В планах в этом году завершить все работы по инженерным сетям и крыше здания, а в следующем приступить к внешней отделке и ремонту внутри башни», — отметил глава Вологды Сергей Жестянников.

По проекту инвестора, внутри оборудуют восемь номеров с панорамным видом на город. Открытие запланировано на 2028 год. Всего в Вологде в этом году архитектурную подсветку получат более 40 социально значимых объектов, на развитие центра города привлечено свыше 55 миллионов рублей из бюджетов трех уровней.