Вологодским инвесторам предложили кредиты под 6% на реставрацию исторических зданий под отели

В Вологодской области действует программа льготного кредитования для бизнеса, готового восстанавливать объекты культурного наследия. С 2025 года предприниматели могут получить заём под 9% годовых, а если в отреставрированном здании откроется гостиница — ставка снижается до 6%.

Средства разрешается тратить на проектную документацию, реставрацию и адаптацию здания к современному использованию. Однако претендовать на кредит могут не все объекты. Площадь здания должна быть не меньше 500 квадратных метров, причём минимум половину из них должен занять номерной фонд — не менее десяти номеров. После ввода в эксплуатацию инвестор обязан в течение года сертифицировать отель категорией от трёх звёзд. Оператор программы — ДОМ.РФ.

В областном управлении охраны объектов культурного наследия пояснили, что такие условия призваны привлечь в регион инвесторов, нацеленных на развитие внутреннего туризма.