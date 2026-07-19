В «Семёнково» 1 августа прогремит фестиваль «ВОЛОГДА.ФОЛК»

Фото со страницы Георгия Филимонова

Архитектурно-этнографический музей «Семёнково» примет масштабный фестиваль «ВОЛОГДА.ФОЛК». Впервые под одной крышей объединят сразу два крупных события — гастрономический фестиваль «Как по маслу» и Всероссийский фольклорный фестиваль «Деревня — душа России». Об этом рассказал в соцсетях губернатор Вологодчины.

Гостей ждёт гастрофестиваль вологодской кухни с дегустациями и мастер-классами от местных производителей. На сцену выйдет известный шеф-повар Василий Емельяненко. Музыкальная программа соберёт фольклорные коллективы со всей России и современных исполнителей, работающих на стыке народной и актуальной музыки.

На ярмарке представят народные промыслы, пройдут показы традиционного костюма. Из развлечений — хороводы, частушечный баттл, театр Петрушки и настоящие кулачные бои «стенка на стенку». Фестиваль пройдёт в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» и губернаторского проекта «Лето Русского Севера».