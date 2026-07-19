В День металлурга в Череповце открыли памятник Сталину и Бардину

Фото со страницы Георгия Филимонова

19 июля в Череповце торжественно открыли скульптурную композицию, посвящённую Иосифу Сталину и академику Ивану Бардину — двум людям, с чьими именами связано рождение Череповецкого металлургического комбината. Церемонию приурочили ко Дню металлурга.

Идея установки памятника, по словам главы региона, родилась у городского Совета ветеранов и получила широкую поддержку жителей. Композиция объединяет фигуру Бардина, реализовавшего индустриальный проект, и Сталина, возглавлявшего страну в тот период. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, их деятельность навсегда превратила Череповец в индустриальное сердце сначала Советского Союза, а теперь и России.

Глава региона подчеркнул, что воспринимать историю нужно как единое целое — со всеми её страницами и эпохами. По его словам, сегодня особенно важно находить точки, объединяющие патриотические силы, а историческая память должна служить единству общества. Памятник открыли при участии горожан, общественников и представителей разных политических партий. Слова поддержки направили Геннадий Зюганов, Александр Проханов, Захар Прилепин и другие общественные деятели.

«Этот город, его история и люди неразрывно связаны с металлургией. Именно здесь трудовые коллективы десятилетиями своим ежедневным трудом укрепляют промышленную мощь России», — сказал Филимонов, поздравив череповчан с праздником.