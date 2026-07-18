В Вологде прошел гастрономический фестиваль

Фото: Вологда РФ.

18 июля на Кремлёвской площади в рамках Дней Санкт-Петербурга развернулся масштабный гастрономический фестиваль. Участвовали шеф-повара из Северной столицы и Вологды.

Петербургскую сторону представили три блюда. Победитель I Кубка Губернатора «Лучший шеф-повар Петербургской кухни» Станислав Ахметшин приготовил лабардан с соусом бешамель, зелёным горошком и пюре из жжёной капусты — блюдо, о котором ещё Гоголь писал. Виктор Шабалин испёк розовые блины Арины Родионовны с крыжовенным вареньем и сметаной, причём тесто замешивал на вологодских топлёном молоке, ряженке и масле. Кондитер Галина Меднис угощала десертом «Пелагея» по авторскому рецепту.

Параллельно работала зона вологодской кухни, где были представлены блюда от рогулек из печи до пельменей с начинкой из северных продуктов. Бренд-шеф и амбассадор Ассоциации отельеров и рестораторов области Александр Гаврилов провёл мастер-класс по приготовлению деженя — старинного десерта на толокне со сгущёнкой, творожным сыром, черникой и брусникой. Гостям также раздавали вологодское мороженое, конфеты «Вологодский чупа-чупс», «Вологодский говорок» и фруктово-овощные снеки.

Мероприятие прошло в рамках губернаторского проекта «Лето Русского Севера».