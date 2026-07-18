Резное кафе появится в центре Великого Устюга

Фото: Правительство Вологодской области.

В Великом Устюге появится новое место отдыха для туристов и горожан. В сквере Землепроходцев установят некапитальное модульное кафе площадью почти 140 квадратных метров. Одновременно заведение сможет принять до 30 гостей. Внутри разместят обеденный зал, кухню, складские и технические помещения, санузлы и входную группу. Представлен и эскиз будущего строения. По контракту всё должны завершить до ноября.

Проект реализуется благодаря национальному проекту «Туризм и гостеприимство». На выделенную федеральную субсидию в городе также появятся знаки туристической навигации и сенсорные информационные стойки.