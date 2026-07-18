Двойник Ди Каприо приехал в Вологду, чтобы сыграть Василия Шукшина

Фото: cultinfo.ru.

На улицах Вологды заметили Александра Ясеня — актёра, известного внешним сходством с Леонардо Ди Каприо. Он прибыл на Вологодчину ради нового кинопроекта вологодского режиссёра Андрея Петровского. Александру предстоит перевоплотиться в Василия Шукшина.

По словам актёра, сходство с голливудской звездой долгое время мешало карьере — ему не давали роли. Однако со временем он сыграл Горького, Ленина, а теперь и Шукшина. Сценарий будущего фильма предполагает, что двое молодых героев из современности попадают через портал в писательский рай — там живут Василий Белов и Василий Шукшин, которые строят острог, чтобы защитить русскую культуру и традиции.

Режиссёр Андрей Петровский возглавляет Вологодское отделение Союза кинематографистов, руководит студией «Вологдафильм» и известен документальными работами о Русском Севере и фильмом «Калина горькая» о Шукшине. Предыдущая картина с Ясенем в образе Ди Каприо — «Лео, у нас сибирские обстоятельства» — была показана на Шукшинском фестивале, где и состоялось знакомство актёра с режиссёром.

Подробности сообщил портал Культуры в Вологодской области.