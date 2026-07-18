Великий Устюг отметил 879-летие

Фото со страницы Георгия Филимонова

18 июля Великий Устюг отмечает День города. Поздравить жителей лично приехал губернатор Георгий Филимонов. Он напомнил, что уже в следующем году город встретит большой юбилей, и подготовка к нему идёт по поручению президента.

«Это наша жемчужина, которую мы призваны беречь и развивать. Уже в следующем году город встретит большой юбилей. И мы продолжаем масштабную подготовку к этому важному событию по поручению президента России Владимира Владимировича Путина», — сказал глава региона.

За два года на развитие Великого Устюга и округа направили 5,1 миллиарда рублей — цифра беспрецедентная для муниципалитета. Только в текущем году из областной казны выделили 3,46 миллиарда. Филимонов подчеркнул, что город всегда славился сильными и самодостаточными людьми — потомками таких землепроходцев, как Ерофей Хабаров и Семён Дежнёв.

«Этот удивительный город всегда славился необычными, самодостаточными, духовно, нравственно, интеллектуально и физически сильными людьми, которыми гордится Вологодская область. Счастлив сегодня в очередной раз побывать в нашем гостеприимном, хлебосольном, богоспасаемом граде. Сердечно поздравляю устюжан с Днём города!» — обратился к жителям губернатор.