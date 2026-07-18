В Вологде житель Харовска избил подростка за внешний вид

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области.

Конфликт на улице Мира в Вологде закончился госпитализацией 18-летнего вологжанина. 49-летний житель Харовска, гуляя с семьёй, заметил компанию молодых людей. Его возмутил облик одного из парней: на шее ошейник, а на поясе висел крест. Мужчина сделал замечание, в ответ услышал оскорбления и резкие высказывания. Словесная перепалка переросла в драку. Подозреваемый ударил оппонента по лицу — юноша рухнул и потерял сознание. С тяжёлыми травмами его доставили в больницу.

На допросе харовчанин признал вину. Возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. Фигурант заключён под стражу. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.