На обновлённой аллее улицы Мира появится арт-объект «Девочка в окне»

Фото: администрация города Вологды.

В Вологде на пересечении улиц Мира и Сергея Орлова установят необычный арт-объект — «Девочка в окне». Он станет частью масштабного благоустройства центральной аллеи, которое уже стартовало. Компания «Магистраль» приводит в порядок участок от Сергея Орлова до Козлёнской.

Фото: администрация города Вологды.

«Проект ремонта и благоустройства улицы Мира, в том числе аллеи, был доработан с учётом пожеланий вологжан. По проекту на аллее обновляем мощение, устанавливаем новые скамейки, монтируем современное освещение и систему видеонаблюдения, новое стилизованное ограждение. Предусмотрено максимальное сохранение существующих зелёных насаждений и посадка новых деревьев и кустарников, также добавим вазоны с цветами, благоустроим газоны», — рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

Ожидается и озеленение: высадят более 80 растений — клёны и кустарники, а вдоль всей прогулочной зоны засеют новый газон. Параллельно монтируют ограждения с гербами Вологды. Работы планируют завершить осенью. Обновлённая аллея станет зелёным продолжением уже отремонтированной части улицы Мира.