Цены на юридические услуги государство изменит

Искать правду в суде станет дороже. Государственное бюро по оказанию юридической помощи и обеспечению деятельности мировых судей собирается значительно увеличить цены на правовые услуги. Проект приказа об этом опубликовало Главное управление по обеспечению деятельности мировых судей Вологодской области. Кроме того, перечень категорий граждан, которым юруслуги оказываются платно, будет расширен.

Размер платы за правовые услуги, которые оказывает вологжанам областное Государственное бюро по оказанию юридической помощи и обеспечению деятельности мировых судей, планируется увеличить.

Согласно проекту, новый размер платы составит:

- за правовое консультирование в устной форме – 1000 рублей (сейчас 600 рублей);

- за правовое консультирование в письменной форме - 1200 рублей (сейчас 750);

- за составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера в письменной форме – 1500 рублей (вместо 900 рублей).

Сразу в два раза вырастет цена за представительство в суде – с 1500 до 3000 рублей за каждый день участия в судебном заседании. Вдвое (тоже с 1500 до 3000 рублей) увеличится и стоимость ознакомления с материалами дела.

А за представительство в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях, организациях и представительство в исполнительном производстве придётся платить 1000 рублей вместо 550 рублей.

Кроме того, перечень категорий граждан, которым юруслуги оказываются платно, будет расширен. Плату станут взимать с вологжан, которые обратятся в бюро по делам о спорах, возникающих из нарушений пенсионного законодательства, по делам о трудовых спорах и по делам о выдаче судебного приказа.

В случае принятия приказа он вступит в силу со дня официального опубликования.