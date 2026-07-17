Мать и две дочери в Вологде занимались созданием и распространением парнографии

Сестры устраивали непристойности даже в общественных местах

В Вологде полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении членов организованной преступной группы, занимавшейся изготовлением и оборотом порноматериалов.

Преступная деятельность длилась с 2023 по 2026 год. Организатор привлекал женщин за денежное вознаграждение проводить видеотрансляции. Также они предоставляли обнаженные фото- и видеоматериалы для размещения на специально созданных сайтах, рассказали в областном УМВД.

Сначала к незаконной деятельности привлекли двух сестер — сейчас им 32 и 31 год, в дальнейшим подключилась и их мать. Она проводила трансляции только дома, а дочери арендовали помещения в торговых центрах, устраивая эротические перфомансы в общественных местах.

В ходе обысков полицейские изъяли игрушки для взрослых, мобильные телефоны и ноутбуки.

За незаконное изготовление и оборот порноматериалов с извлечением дохода в крупном размере женщинам грозит до 6 лет лишения свободы. Участницы бизнеса находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В отношении организатора ведутся следственные действия.