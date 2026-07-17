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НовостиОбщество17 июля 2026 7:22

Череповецкие инвалиды помогают заправиться водителям без очереди

У них есть льгота
Источник:kp.ru

Инвалиды стали пользоваться популярностью на череповецких заправках. Об этом рассказали череповецкие волонтеры журналистам GorodChe.

Как сообщили волонтеры, они заметили, как люди с инвалидностью пересаживаются из одной машины в другую и подъезжают без очереди к АЗС.

То есть инвалидов активно используют для получения внеочередного обслуживания, используя их льготу.

Кроме того, инвалиды перемещаются по разным заправкам и заливают топливо в канистры для посторонних людей.

«Право на внеочередное обслуживание имеют граждане с инвалидностью I и II группы, а также сопровождающие их лица. При этом человек с инвалидностью должен находиться в автомобиле», - сообщает издание.