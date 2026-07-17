В Вологодской области на пенсию досрочно вышли 350 металлургов

350 работников металлургической промышленности Вологодской области досрочно вышли на пенсию в 2026 году. Средний возраст выхода на пенсию череповецкого металлурга — 50 лет. Как сообщает отделение Соцфонда, в текущем году уже более 350 доменщиков, литейщиков, сталеваров, плавильщиков и других специалистов воспользовались правом льготного выхода на заслуженный отдых. Для назначения такой пенсии требуется специальная оценка условий труда и уплата работодателем дополнительных страховых взносов. «В преддверии Дня металлурга, который в этом году приходится на 19 июля, хотелось бы подчеркнуть: Отделение СФР по Вологодской области ведёт учёт горячего стажа по информации от работодателей, и ни один работник металлургической промышленности не останется без заслуженной пенсии. Изменения в законодательстве в части повышения пенсионного возраста, вступившие в силу с 2019 года, не касаются требований для работников, занятых на вредных и опасных производствах. Условия остались прежними, и пенсия по старости назначается ранее достижения общеустановленного возраста в зависимости от профессиональной категории. Соцфонд проактивно информирует граждан о предполагаемом размере страховой пенсии по старости, а также о пенсионных накоплениях», — рассказала управляющий ОСФР по Вологодской области Галина Королёва.

Профессиональные категории металлургов, имеющих право на досрочный выход на пенсию:

— мужчины в возрасте 50 лет и женщины в возрасте 45 лет, если они проработали соответственно не менее 10 и 7,5 лет на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах и имеют страховой стаж (мужчины — не менее 20 лет, женщины — не менее 15 лет);

— мужчины в возрасте 55 лет и женщины в возрасте 50 лет, если они проработали на работах с тяжелыми условиями труда соответственно не менее 12,5 и 10 лет и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет.

Для своевременного назначения пенсии Отделение СФР по Вологодской области проводит заблаговременную работу с гражданами с целью предварительной проверки и подготовки документов, чтобы все периоды работы были скрупулёзно учтены.

С полным перечнем льготных категорий можно ознакомиться на сайте Социального фонда России в разделе «Гражданам». Проверить свой стаж и количество накопленных коэффициентов, а также подать заявление о назначении пенсии можно на портале госуслуг или лично в клиентской службе Отделения СФР по Вологодской области (их адреса есть на региональной странице сайта СФР).