На дорогах Вологодчине недавно появились еще три камеры наблюдения

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Камеры фиксации нарушений ПДД разместили на дорогах в трех муниципалитетах. Они документируют нарушения, чаще всего провоцирующие аварии. Это превышение скорости, выезд на встречную полосу, не использование ремней безопасности, не пропуск пешеходов. Принимаются меры для снижения аварийности, а следовательно — сохранения жизни и здоровья вологжан.

Как сообщает ГАИ, в начале июля на территории региона начали работу три новых стационарных комплекса. Названы места, где они появились

Это в Вологодском округе на 5-м километре дороги «Лесково — Дикая — Горка», в Шекснинском округе на 68-м километре трассы А-114 и в Череповце на Кирилловском шоссе возле дома №43.

По данным Госавтоинспекции, оборудование действует автоматически, в круглосуточном режиме. Только за день комплекс в Шекснинском округе фиксирует свыше 900 нарушений правил дорожного движения. Это говорит о низкой дисциплинированности некоторых водителей, игнорирующих элементарные нормы безопасного поведения на дороге.

Всего на Вологодчине установлено более 300 комплексов фотовидеофиксации. Список мест размещения опубликован на сайте Госавтоинспекции МВД России.