Бориса Гранатова наградили за добросовестный и безупречный труд

Бориса Гранатова наградил глава города Вологды. Его отметили за добросовестный и безупречный труд.

Глава Вологды Сергей Жестянников наградил знаком «За доблестный труд во благо Вологды» Бориса Гранатова – который с 1990 по сентябрь 2024 годы был художественным руководителем и главным режиссёром Вологодского областного театра юного зрителя.

В постановлении главы указано, что Борис Александрович награждён за личный вклад в развитие культуры и искусства города Вологды, а также за многолетний добросовестный и безупречный труд.