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НовостиОбщество17 июля 2026 6:38

Бориса Гранатова наградили за добросовестный и безупречный труд

Источник:kp.ru

Бориса Гранатова наградил глава города Вологды. Его отметили за добросовестный и безупречный труд.

Глава Вологды Сергей Жестянников наградил знаком «За доблестный труд во благо Вологды» Бориса Гранатова – который с 1990 по сентябрь 2024 годы был художественным руководителем и главным режиссёром Вологодского областного театра юного зрителя.

В постановлении главы указано, что Борис Александрович награждён за личный вклад в развитие культуры и искусства города Вологды, а также за многолетний добросовестный и безупречный труд.