Вологжанин чуть не умер после падения с электросамоката

Фото: Минздрав Вологодской области

Хирурги Вологодской городской больницы №2 провели экстренную операцию мужчине, поступившему с глубочайшими рваными ранениями грудной клетки и брюшной полости. Причиной стала стеклянная бутылка, которую он вез в кармане. При падении мужчины с электросамоката она разбилась, и один из осколков пробил диафрагму. Кровотечение из повреждённых мышц груди хлынуло в брюшную полость, создав прямую угрозу жизни.

Хирургам пришлось экстренно останавливать внутреннее кровотечение и ушивать разрыв диафрагмы. Медики напоминают: поездка на любом транспорте в нетрезвом виде и с хрупкими или острыми вещами в карманах — прямой путь на операционный стол.

«Случаи травм в алкогольном опьянении не редкость. Зимой к этому списку добавляются обморожения. Чаще всего эти состояния требуют экстренного хирургического вмешательства, а первопричина — алкоголь», — отметила врач-хирург Ольга Орлова.

Проведение сложных операций и повышение доступности экстренной хирургии — часть задач президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».