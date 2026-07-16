В Вологде подросток вскрыл болгаркой сейф отца и перевёл мошенникам 2,5 млн

В Вологде 16-летний юноша стал жертвой изощрённой многоходовки телефонных аферистов. Всё началось со звонка якобы из магазина с просьбой назвать код из СМС для получения посылки. Парень продиктовал цифры. Следом позвонили уже лже-силовики и сообщили, что со счетов отца кто-то пытается перевести деньги в недружественную страну, а семью за это могут привлечь к уголовной ответственности. Единственный выход — срочно «задекларировать» все наличные.

Под круглосуточным контролем аферистов подросток приехал в дом к отцу. В его отсутствие он срезал болгаркой заднюю стенку сейфа, вытащил банкноты и коллекционные золотые монеты, а сейф придвинул обратно к стене, чтобы пропажу заметили не сразу. Затем в торговом центре через банкомат перевёл все купюры на чужие счета. Ночевал по указке мошенников в гостинице. Только наутро после разговора с родителями и полицией осознал, что его обманули. Монеты он успел вернуть отцу.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.