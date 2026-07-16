В Вологде попрощались с "Зубом"

Фото со страницы Георгия Филимонова

В Вологде завершили демонтаж памятника участникам Октябрьской революции и Гражданской войны, десятилетиями стоявшего на площади Революции. Работы выполнил лицензированный подрядчик, получив все разрешения Министерства культуры РФ. Губернатор Георгий Филимонов назвал это историческим событием, подчеркнув, что решение вызревало не один год.

«Важно подчеркнуть: историческую ценность представляют барельефы памятника. Они будут отреставрированы и экспонированы отдельно. Сам монумент объектом культурного наследия не является», — пояснил глава региона.

По его словам, инициативу поддержали общественность и Русская Православная Церковь. В ближайшее время на освободившемся месте начнутся археологические изыскания, после чего стартует следующий этап благоустройства площади. Сам памятник не исчезнет из городского пейзажа — его перевезут в парк 50-летия Октября в Лукьяново и установят заново.

«Сделаем это достойно, с подчёркнутыми уважением к истории нашего города, великому советскому прошлому нашей страны и многовековому наследию Российской Федерации», — заверил Филимонов.