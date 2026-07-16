Филимонов: поставки бензина на Вологодчину возвращаются к плановым объёмам

Фото со страницы Сергея Жестянникова

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объявил о восстановлении объёмов поставок топлива в регион. С завтрашнего дня нефтяные компании выходят на плановые значения. Он поблагодарил руководство «Лукойла» за оперативное взаимодействие и ответственный подход — совместные усилия по наращиванию поставок уже дали результат, очереди на АЗС заметно пошли на убыль.

Отдельные слова благодарности глава региона адресовал сотрудникам Госавтоинспекции, которые регулировали движение и поддерживали порядок на заправках, а также волонтёрам, практически круглосуточно помогавшим автомобилистам и информировавшим жителей. Ситуация остаётся на контроле.