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НовостиОбщество16 июля 2026 12:19

Филимонов: поставки бензина на Вологодчину возвращаются к плановым объёмам

Источник:kp.ru
Фото со страницы Сергея Жестянникова

Фото со страницы Сергея Жестянникова

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объявил о восстановлении объёмов поставок топлива в регион. С завтрашнего дня нефтяные компании выходят на плановые значения. Он поблагодарил руководство «Лукойла» за оперативное взаимодействие и ответственный подход — совместные усилия по наращиванию поставок уже дали результат, очереди на АЗС заметно пошли на убыль.

Отдельные слова благодарности глава региона адресовал сотрудникам Госавтоинспекции, которые регулировали движение и поддерживали порядок на заправках, а также волонтёрам, практически круглосуточно помогавшим автомобилистам и информировавшим жителей. Ситуация остаётся на контроле.