Вологжанка заключила фиктивный брак с бойцом СВО, пропавшим без вести

Вожегодский районный суд признал фиктивным брак между 50-летним жителем Ивановской области и 54-летней женщиной из Вологодчины. Иск подала прокуратура, куда обратилась мать военнослужащего.

По материалам дела, пара зарегистрировала отношения за сутки до того, как мужчина отправился в зону боевых действий. Позже он пропал без вести при выполнении боевых задач. Фамилии молодожёны оставили прежними. «Супругу» никто из ближайшего окружения бойца никогда не видел: ни мать, ни сестра, ни соседи не знали о её существовании. Женщина не жила в доме мужчины, не оставила там своих вещей. Бывшие соседи самой ответчицы тоже ничего о замужестве не слышали.

Суд установил, что пара проживала в разных регионах, не имела общего хозяйства и бюджета — все признаки фиктивного союза. В итоге брак признали недействительным, запись о регистрации уберут из реестра. Решение ещё может быть обжаловано и не вступило в законную силу.