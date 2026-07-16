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НовостиПроисшествия16 июля 2026 12:09

Вологжанин поджег два автомобиля полиции

Мужчина снимал происходящее на телефон
Источник:kp.ru
Скриншот видео пресс-службы УФСБ России по Вологодской области

Скриншот видео пресс-службы УФСБ России по Вологодской области

В Вологодской области завершили расследование уголовного дела против 24-летнего жителя областного центра. Осенью прошлого года он начал общаться через мессенджер с представителями зарубежных спецслужб, которые дистанционно подготовили его к совершению теракта.

«Под руководством куратора молодой человек получил инструкции, приобрёл необходимые компоненты и изготовил бутылки с зажигательной смесью. В дальнейшем обвиняемый, находясь на территории города Вологды, поджёг два служебных автомобиля, принадлежащие УМВД России по Вологодской области. Свои действия он транслировал в онлайн-режиме куратору через мобильный телефон», — рассказали в областной прокуратуре.

Подозреваемого задержали сотрудники регионального УФСБ. Действия квалифицировали по террористической статье, санкция которой достигает 20 лет лишения свободы. Материалы дела направлены в 1-й Западный окружной военный суд.