Череповчанин отправился на принудительные работы за стрельбу из карабина по кафе

Фото: пресс-служба судов Вологодской области

Череповецкий горсуд огласил приговор 44-летнему мужчине, который в конце марта 2026 года пальбой из самозарядного карабина переполошил Северный район. Причиной стал конфликт с едва знакомым оппонентом. Ночью фигурант дважды выстрелил в человека, стоявшего на крыльце кафе. Пули ушли в бетон и стену, люди внутри и у входа испытали сильнейший страх.

«Поводом послужил ранее произошедший незначительный конфликт с малознакомым мужчиной. В результате выстрелов одна пуля попала в бетонную ступень крыльца, вторая — в стену кафе. В момент стрельбы у входа в кафе находился потерпевший, а внутри помещения — работник заведения. Своими действиями подсудимый грубо нарушил общественный порядок, выразил явное неуважение к обществу и вызвал у находившихся там граждан чувство страха и беспокойства за свою жизнь и здоровье», — рассказали в пресс-службе судов.

Мужчине предъявили обвинение в хулиганстве с оружием. Он признал вину, раскаялся и заверил, что хотел лишь припугнуть. Судья учёл наличие двух несовершеннолетних детей и проблемы со здоровьем у родных. Итог — 1,5 года принудительных работ с удержанием десятой части зарплаты государству, плюс компенсация морального вреда: 80 тысяч рублей потерпевшему и 20 тысяч — сотруднице кафе. Карабин изъяли. Отягчающих обстоятельств не нашли, приговор пока можно обжаловать.