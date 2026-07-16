Девушка с сайта знакомств уменьшила сбережения череповчанина

В Череповце молодой человек лишился почти 28 тысяч рублей после интернет-знакомства.

Местный житель обратился с заявлением о мошенничестве. Юноша 2005 г.р. рассказал, что стал жертвой аферистов после знакомства с девушкой, с которой переписывался на сайте знакомств. Именно она предложила встретиться в одном из тиров Череповца и прислала ссылку для покупки билетов. Перейдя по ней, молодой человек оплатил два билета стоимостью 3 490 рублей.

Позже девушка попросила перенести встречу на другой день. Но встреча вновь сорвалась и она посоветовала обратиться в службу поддержки сайта для возврата денежных средств.

Там для оформления возврата было необходимо повторно внести 3 490 рублей. Но после из-за ошибки в заявке для ее исправления потребовали перечислить еще 6 980 рублей.

А потом - еще 13 960 рублей. Череповчанин все оплатил.

Лишь спустя некоторое время молодой человек заметил, что аккаунт девушки и аккаунт администратора появляются в сети поочередно, после чего понял, что все это время общался с мошенниками.

Общий ущерб составил 27 920 рублей.

По данному факту дознавателями УМВД России «Череповец» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».