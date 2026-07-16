Появились первые фото со строительной площадки нового бегового центра ВФЛА в Вологде

Фото: пресс-служба ВФЛА

Уже установлены основные колонны и балки. Сейчас строители монтируют металлический каркас.

Комплекс будет расположен возле Дворца творчества детей и молодежи. Организаторы сообщают: заниматься смогут все желающие. В комплексе планируют проводить тренировки, массовые забеги, мастер-классы и городские спортивные мероприятия.

Председатель ВФЛА Петр Фрадков отметил, что центр будет бесплатным для всех посетителей.

«Ключевая задача проекта — сделать легкую атлетику по-настоящему массовой и доступной для самого широкого круга граждан. Мы стремимся изменить восприятие этой дисциплины: она перестанет ассоциироваться исключительно со спортом высших достижений и превратится в понятную и удобную практику для миллионов — от детей и студентов до пожилых людей и целых семей», — подчеркнул Фрадков.

Фото: пресс-служба ВФЛА

Амбассадор проекта, организатор спортивных мероприятий Денис Долженко отметил, что беговое сообщество Вологды развивается очень активно. Сейчас бегуны встречаются в разных точках города. Он добавил, что создание бегового центра станет важным шагом в развитии беговой культуры города.

«Появление бегового центра станет важным этапом развития бегового сообщества Вологды. Он объединит людей, которые уже занимаются бегом, и создаст комфортные условия для тех, кто только хочет начать. Центр станет точкой притяжения для любителей бега всех возрастов», — подчеркнул Долженко.

Проект реализуется при поддержке АНО «Евразия». Открыть центр планируют в этом году.