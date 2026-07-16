Филимонов и Собчак устроили яркую перепалку в соцсетях

Кадр со страницы Георгия Филимонова

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и телеведущая Ксения Собчак обменялись репликами в соцсетях. Заочная дуэль вспыхнула из-за мотоцикла. Собчак, заметив в канале главы региона кадры с байком, иронично предложила «намекнуть губернатору и его сммщикам», что в условиях бензинового кризиса такая картинка выглядит неоднозначно — «не самая лучшая идея играться в "Сынов анархии"».

Филимонов ответил, что сам выступает для себя сммщиком. А мотоцикл для него — не сценический образ, а жизненный выбор. «Мотоцикл появляется в канале несколько раз в неделю, кстати. Почитаем эту культуру. В отличие от многих не "играемся". В Вологодской области люди из категории "быть, а не казаться"», — отрезал губернатор, добавив, что регион тем временем планомерно решает топливные вопросы, и пригласил Собчак лично убедиться в преображении Вологодчины: «Приезжайте и Вы, уважаемая Ксения Анатольевна. Прокачу».

Собчак оценила реакцию: «Долго придумывали сообщение, но, в целом, ответ неплохой, ладно, в этот раз отмазались. И не флиртуйте давайте со мной, я замужняя женщина». Филимонов парировал уже в семейном ключе: «Приглашаю вас вместе с супругом, семьёй посетить нашу Вологодскую область. Приглашаю вас как семьянин, сторонник традиционных консервативных ценностей, как многодетный отец, папа четырёх дочек. Очень ждём вместе с супругом, вместе с семьёй. Обнимаю».